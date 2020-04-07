شكرا لقرائتكم باولو ديبالا يكشف عن كواليس انتقاله لـ يوفنتوس فى صيف 2015 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تحدث النجم الأرجنتيني باولو ديبالا، مهاجم فريق يوفنتوس الإيطالي، عن كواليس انتقاله لفريق السيدة العجوز، فى صيف عام 2015، قادما من فريقه السابق باليرمو، خلال مقابلة بالفيديو، مع الموقع الرسمى للنادى.

قال ديبالا عن انتقاله ليوفنتوس:"أتذكر هذا اليوم جيدا، كما لو كان بالأمس، كنت في المنزل في باليرمو مع والدتي وآخرين، نتحدث عن الفريق الذي يمكنني اختياره، وكان هناك بالفعل العديد من الأندية والمدربين وغيرهم يتصلون بى، لكنني لن أغلق باب أحد، ولا أقول نعم أو لا، لأنني شعرت بأن مكالمة اليوفي، ستأتى عاجلا أم أجلا".

أضاف النجم الأرجنتيني حديثه قائلا:"ذات يوم اتصل وكيل أعمالي، وأخبرنى بأننى سوف أتلقى مكالمة هاتفية من مدير يوفنتوس. تحدثت إلى فابيو باراتيسي وأخبرني أنه سيفعل كل ما في وسعه لضمان انضمامي إلى الفريق".

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تابع ديبالا حديثه قائلا:" بعد أن انهيت المكالمة، أسرعت إلى أمي ، عانقتها وقلت أنني لا أريد الذهاب إلى أي مكان آخر".

جدير بالذكر أن، ديبالا، صاحب الـ26 عاما، انضم لصفوف فريق اليوفى، فى صيف عام 2015، قادما من باليرمو، مقابل 40 مليون يورو.

خاض النجم الأرجنتيني، 216 مباراة مع فريق السيدة العجوز، فى جميع المسابقات، سجل 91 هدفا وقدم 36 تمريرة حاسمة.

ويتعافى ديبالا حاليا، من فيروس كورونا المستجد، الذى أصابه هو وصديقته أوريانا، خلال الفترة الماضية.