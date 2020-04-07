شكرا لقرائتكم خبر عن فهيم عمر : كوميديا بركات في الملاعب لا تُنسى ..كفاية حكاية "أبو عمتو" دي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كنت بقول لأحمد عيد عبد الملك: متقلبشي وشك عليّ..هتاخد إنذار

شعرت بالندم بعد طرد هذا المدرب "المحترم"

أعترف بالخطأ في هذهالمباراة وخماسية الاهلي أفضل مباراتي

تقنية "الفار" هتنجم في الكرة المصرية

هؤلاء أصحابي فضل عليّ ولا أنسى دور "شلتوت"

حفر أسمه بحروف من ذهب في تاريخ التحكيم المصري والكرة المصرية، انه فهيم عمر الحكم الدولي السابق واحد أفضل حكام كرة القدم في مصر خلال السنوات الـ 20 الأخيرة..يحتفظ فهيم عمر بالعديد من الذكريات في ملاعب الكرة حيث عاصر العديد من أجيال اللاعبين وفي الحوار التالي يتحدث الحكم الدولي السابق عن ابرز تلك المواقف.

بداية ما رأيك في تطبيق تقنية حكم الفيديو في الدوري المصري

اعتقد ان التجربة سيكتب لها النجاح وهو ما أكدته المؤشرات الأولية وعند استكمال الدوري ستزيد خبرة الحكام في التعامل مع تقنية حكم الفيديو وهي تقنية ستضيف كثيرا للدوري المصري.

نعود للوراء قليلا ونتحدث عن ابرز ذكرياتك في الملاعب علي مدار تاريخك ؟

الحقيقة هناك مواقف كثير كوميدية وقرارات صعبة ومواقف كثيرة يتعرض لها الحكام في الملاعب ، ولو تحدثنا بصفة شخصية فانا لم اقابل في حياتي مواقف كوميدية كالتي عشتها مع محمد بركات لاعب الأهلي والإسماعيلي السابق.

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واستطرد فهيم عمر قائلاً : قبل احدي مباريات الإسماعيلي فوجئت بمحمد بركات يقترب مني ويقول لي "أبو عمتو معانا في الفرقة واخد بالك" وكان يقصد عمرو فهيم مدافع الزمالك والإسماعيلي السابق أيضا والذي يكان يرتبط بصلة قرابة معي ووقتها لم اتمالك نفسي من الضحك.

هل توجد ذكريات طريفة اخري ؟

احمد عيد عبد الملك لاعب الزمالك السابق ، ارتبط معه بموقف مكرر في كل المباريات التي ادرتها له في مختلف الفرق، مع بداية المباراة أتوجه له واداعبه قائلا : متقلبش وشك وهتقرب مني هاديك انذار ، وكنا نضحك علي هذه الجملة عقب كل مباراة ، لانه لم تمر مباراة لم يحصل فيها عيد علي انذار مني .

ما هو أصعب قرار اتخذته؟

طرد الراحل طه بصري، فهو قيمة كبيرة ومن المدربين المشهود لهم بالاحترام والمهنية ، وعقب المباراة التي قمت بطرده فيها توجهت للبيت وشعرت بندم شديد لاتخاذ هذا القرار لان طه بصري قيمة كبيرة وكان من اكثر المدربين المحترمين في الكرة المصرية.

هل هناك قرار اتخذته في مباراة وعند رؤيتك للاعادة اكتشفت انه قرار خاطئ ؟

كنت ادير مباراة في كأس مصر بأحد المواسم بين المقاولون العرب وطلائع الجيش ولم احتسب ركلة جزاء في الثواني الاولي لاني لم أشاهدها وقتها، وعندما شاهدت إعادة اللقطة عقب المباراة اكتشفت اني كنت مخطئ وتعلمت الدرس من وقتها ، وهو لابد من التركيز مع الكرة من اول ثانية وحتي اخر ثانية في المباراة .



أصعب مباراة ادارها فهيم عمر ؟

مباراتي الأهلي وانبي ، الاولي انتهت 3/2 والثانية 2/1 للأهلي ، وسبب صعوبتهما ان احداث المباراتين حائرة طوال المباراة .

ما هي افضل مباراة لك في مسيرتك ؟

مباراة الأهلي والمقاولون 5/1 ، لان هذه المباراة ترتبط بذكريات خاصة ، لان الحكام وقتها كانوا يمرون بفترة تشكيك كبيرة ، مع بداية المباراة المقاولون احرز هدف، ولكن الأهلي عاد واحرز 5 اهداف في مباراة كانت ممتازة بالنسبة لي ، لاجد بعدها كل وسائل الاعلام تشيد بي ولا انسي كلمة الأستاذ الكبير سمير عبد العظيم في مقاله عندما كتب : فهيم عمر انصف حكام مصر.

من صاحب فضل علي فهيم عمر ؟

كثيرون في مقدمتهم العظماء خليل حامد وعبد الرؤوف عبد العزيز ومحمود عثمان ومحمد حسام الدين فكلهم شاركوا في صنع اسم فهيم عمر، ولا انسي صديقي الشخصي واخي الناقد الرياضي عصام شلتوت رئيس التحرير التنفيذي باليوم السابع فهو الوحيد الذي وقف بجواري في اكبر ازمة في حياتي الكروية كلها.