الأهلى ينهى عقد المحترفة البرازيلية بفريق طائرة السيدات

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف حمدى الصافي المدير الفني لفريق سيدات الكرة الطائرة بالنادي الأهلى عن إنهاء عقد المحترفة البرازيلية باولا موهر فى ظل تعليق النشاط فى الفترة الحالية للوقاية من فيروس كورونا ومن جانبها أثنت باولا على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيس برة بالفترة التى قضتها هذا الموسم فى صفوف الأهلى.

وتحول فيروس كورونا إلى وباء ضرب العالم أجمع، وتسبب بشلل فى حياة الكثيرين، خصوصاً فى مجال الرياضة وكرة القدم، التى توقفت منافساتها حرصاً على السلامة العامة،

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وأوصت منظمة الصحة العالمية بعزل جميع الحالات التى ثبتت إصابتها بالفيروس، حتى الحالات الطفيفة منها، فى المرافق الصحية، وذلك لمنع انتقال المرض وتقديم الرعاية المناسبة للمرضى، كما توصى بوضع كبار السن وذوى الأمراض المزمنة كأولوية، وقد قامت بعض الدول بتوسيع نطاق قدراتها عبر تحويل الملاعب والأندية الرياضية إلى أماكن تقدم بها الرعاية للمصابين بالحالات الطفيفة فى حين تتم رعاية الحالات الحرجة فى المستشفيات.