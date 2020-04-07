شكرا لقرائتكم خبر عن حسام عاشور نافيا التوقيع للزمالك: لم أحسم قرارى بالاعتزال أوالاستمرار في الملاعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

كشف حسام عاشور كابتن الأهلي ما يفكر فيه خلال الفترة المقبلة في مداخلة هاتفية مع برنامج " جمهور التالتة " علي قناة أون تايم سبورت 2 وكشف خلالها العديد من الكواليس حول أزمة رحيله عن الأهلي ووجهته المقبلة.

ووجه حسام عاشور رسالة الي كل من يتحدث بأسمه طالبا منهم عدم الزج باسمه في أي اخبار لانه قادر علي الحديث عن نفسه ، مؤكدا انه لا يمتلك أي حسابات علي مواقع التواصل الاجتماعي " سوشيال ميديا " بخلاف حساب وحيد علي انستجرام يقوم بنشر فيديوهات وصور له اثناء التدريبات.

وأضاف عاشور : لم أتخذ قراري حتي الان ولا زلت ادرس عرض الأهلي سواء بالاعتزال أو الاستمرار في نادي اخر، الوضع الحالي بسبب كورونا منحني مهلة أكبر من التأني في التفكير.

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وعن توقيعه للزمالك أو التفاوض لانضمامه للموسم المقبل، قال حسام عاشور : هناك العديد من العروض داخل وخارج مصر ولازلت أدرسها كاملة ، ولم اتخذ قراري حتي الان ، وبناءا عليه لم أوقع لاي نادي.

وتحدث حسام عاشور عن جمهور الأهلي مؤكدا انه جمهور عظيم، وان الجمهور يعلم جيدا انه لم يبخل علي الأهلي في أي شيء علي مدار 16 عاما، مشددا علي انه يتحدي أي مدير كرة تعامل معه في الأهلي يؤكد ان حسام عاشور طلب أي طلب مادي عند أي مفاوضات للتجديد .

كما اكد حسام عاشور انه ليس من المنطقي أن يكون أساسي الموسم الماضي كاملا ويعتزل الموسم الحالي، انه امر غير منطقي تماما، مشددا علي انه يبلغ من العمر الان 34 عاما ولم يفتعل أزمة او يقوم باجراء جراحة اثرت علي مسيرته الكروية.

واختتم عاشور تصريحاته مؤكدا انه يستشير أصدقائه المقربين في قراره المستقبلي، ولكنه يعلم أيضا ان هناك مغرضون يقدمون له نصائح مغلوطة وسيتخذ قراره في الوقت المناسب علي ان يتم الإعلان عنه امام الجميع وسيتحدث وقتها عن كل الكواليس التي لا يعلمها أحد.