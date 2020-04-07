شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو..كيشو خلال التدريبات المنزلية: خليك فى بيتك عشان اهلك وناسك وبلدك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص محمد ابراهيم كيشو لاعب منتخب المصارعة ، على مواصلة تدريباته المنزلية فى ظل حظر التجوال ، و توقف النشاط ، حفاظا على سلامته و لياقته البدنية ، وليكون جاهز فى أى وقت لاستئناف النشاط الرياضى .

ونشر كيشو فيديو عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك ، وهو يتدرب فى المنزل ، بجانب " السلم " ومعه احد الاشخاص ، و علق على الفيديو قائلا : :" من فضلكم خليك فى بيتك علشان اهلك وناسك وبلدك .. موعدنا طوكيو ٢٠٢١ "

وسبق لكيشو ان نشر فيديو على صفحته من قب لو هو يتدرب مع والده فى المنزل للحافظ على لياقته البدنية أيضا

يذكر ان محمد ابراهيم كيشو هو لاعب المصارعة الوحيد الذى تأهلى الى دورة الالعاب الاولمبية بطوكيو 2021 ، بعد احتلاله المركز الخامس فى بطولة العالم .

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كان اتحاد المصارعة برئاسة عصام النوار ، خاطب نظيره المغربى للتنسيق حول كيفية عودة أبو حليمة محمد لاعب المنتخب و المتواجد حاليا فى المغرب ضمن الرياضيين العالقين فى الخارج .

أكد عصام النوار رئيس الاتحاد أن اللاعب متواجد حاليا فى المغرب، و تم مخاطبة كل من وزارة الشباب و الرياضة ، و وزارة الخارجية ، بالإضافة إلى الاتحاد المغربى للعبة ، لبحث كيفية عودة اللاعب ، فى ظل تواجده هناك ، وعدم عودته حتى الان ، وأضاف النوار ان اللاعب أبو حليمة كان قد غادر الى المغرب للمشاركة فى معسكر خارجى مع المنتخب المغربى ، وبدعوة من اتحاد اللعبة هناك .

كان أبو حليمة قد تواصل مع اللجنة الاولمبية وابلغهم بياناته للعودة الى مصر، ضمن الرياضيين العالقين فى الخارج ، وأعلنت الاولمبية أسمه ضمن الرياضين المقرر عودتهم الى البلاد فى أسرع وقت .