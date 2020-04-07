شكرا لقرائتكم خبر عن محمد حليم يتابع حالة المصابين فى حرس الحدود عبر "واتس آب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى محمد حليم المدير الفنى لفريق حرس الحدود أتصالات مكثفة مع لاعبى الفريق المصابين خلال الفترة الماضية لمتابعة التدريبات الاستشفائية التى يقومون بيها خلال تواجدهم فى المنزل بعد تجميد النشاط الرياضي بسبب وباء "كورونا" ، ويأتى هذا ضمن المتابعة التي يقوم بها الجهاز الفنى لمعرفة مدى الشفاء من الاصابة وموعد رفع الحمل البدنى لديهم للحفاظ على اللياقة البدنية لكل لاعب.

وقال محمد حليم خلال تصريحات خاصة لليوم السابع أنه يعمل على الحفاظ على اللياقة البدنية لدى اللاعبين خلال فترة التوقف الحالية ولحين العودة الى التدريبات الجماعية و المباريات، مشيرا إلى أنه يطمئن على البرنامج التدريبى الخاص للاعبين الذى وضعه مدرب الاحمال خلال فترة البقاء فى المنزل عن طريق" واتس أب" .

وقررت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، تجديد فترة تعليق مسابقة الدورى العام لمدة 14 يوما جديدة، اعتبارا من 31 مارس الماضي وحتى يوم 14 أبريل الجاري وفقا للمستجدات والتعليمات التى وردت من وزارة الصحة ومجلس الوزراء.