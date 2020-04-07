شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم سعيد يشعل أزمة الحضري وزكي عبد الفتاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سخر إبراهيم سعيد لاعب الأهلي والزمالك السابق، من الأزمة القائمة بين عصام الحضري حارس مرمى المنتخب الوطني السابق، وزكي عبدالفتاح مدرب حراس مرمى فريق لوس أنجلوس جلاكسى الأمريكى ومدرب حراس المنتخب السابق، بعد هجوم الأخير على الحضري من خلال تصريحاته أمس في قناة اون تايم سبورت .

وهاجم زكي عبد الفتاح ، عصام الحضري حارس المنتخب السابق ، قائلاً "عصام الحضري تصرفاته غير احترافية، اعتزل بين شوطي ماتش تشيلي، ساب المعركة وراح اعتزل، الحاجات اللي كان بيعملها غير أخلاقية وبيبص لنفسه بس وكنت أتمنى استمرار شريف إكرامي في الأهلي، يقدر ينافس محمد الشناوي والناس بتحبه جوه النادي" .

وكتب إبراهيم سعيد، موجها كلماته إلى الحضري: "كلم.. في حد بيسأل عليك.. بصراحة عيب منه إنه يتكلم عنك كده".



ابراهيم سعيد

وأكمل: "لا.. الحضري مش بيسكت.. خصوصا إنه مش بيحبه أصلا، وعندهم مشاكل مع بعض أصلا، إوعى تسكت يا حضري".

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ليرد الحضري، عليه : "إيه رأيك؟"، ليرد ابراهيم سعيد قائلًا: "دايما عند ثقتي فيك".