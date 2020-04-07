شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اللجنة الأولمبية : تأجيل انتخابات الاتحادات للعام المقبل وفقاً للقانون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية ، أنه سيتم تأجيل انتخابات الاتحادات الرياضية إلي العام المقبل وفقاً لقانون الرياضة الجديد ، وذلك بعد تأجيل أولمبياد طوكيو إلي صيف 2021 ، وأشار رئيس اللجنة الاولمبية المصرية في تصريحات خاصة ، أن تأجيل اولمبياد طوكيو يترتب عليه تأجيل انتخابات الاتحادات الرياضية الأوليمبية وغير الأوليمبية لمدة عام لتُجري بعد إقامة الدورة الاوليمبية طبقا لقانون الرياضة ٧١ لسنة ٢٠١٧ والذي حدد إجراء الانتخابات بعد انتهاء فاعليات الدورة الأوليمبية أو بعد انقضاء أربع سنوات ميلادية أيهما أقرب.

وأضاف رئيس اللجنة الاولمبية المصرية ، أن انتخابات الاتحادات الماضية كانت استثنائية بسبب قانون الرياضة وكانت مدتها ستصل إلى 3 سنوات في حال إقامة الانتخابات في صيف 2020 بعد الاولمبياد ، مشيراً إلي أن تأجيل الاولمبياد بسبب كورونا يجعل الاتحادات تستمر لأربع سنوات وهي المدة القانونية ولذلك لن تعارض القانون ، موضحاً إن الانتخابات سوف تجري هذا العام في الاتحادات المعينة فقط مثل، اتحادات كرة القدم والكرة الطائرة ورفع الأثقال .