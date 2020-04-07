شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. محمد فاروق يوجه نصيحة للشعب المصرى لتفادى الإصابة بفيرس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص محمد فاروق لاعب فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، على توجيه نصيحة للشعب المصرى لتفادى الإصابة بفيرس كورونا المستجد، والذى تسبب فى ايقاف جميع الأنشطة الرياضية فى مصر والعالم.

ونشرت الصفحة الرسمية لبيراميدز رسالة توعية من محمد فاروق للشعب، قائلاً: "لازم تحافظ على مسافة مناسبة بينك وبين الناس متر واحد على الأقل حتى تحمى نفسك واللي حواليك من العدوى".

وكان نادى بيراميدز أعلن مسبقا عن مبادرة لمساندة الأطقم الطبية فى ظل الظروف الحالية، وقال ممدوح عيد المدير التنفيذى للنادى عبر الصفحة الرسمية لبيراميدز على إنستجرام، أن ناديه سيتبرع بـ 500 ألف وحدة طبية من المستلزمات الطبية من أقنعة وأجهزة طبية لصالح المستشفيات المصرية للمساهمة فى التصدى لانتشار فيروس الكورونا فى البلاد.

وجدد الجهاز الإدارى بنادى بيراميدز توصياته للاعبى الفريق الأول بضرورة اتباع الخطوات والإجراءات اللازمة لتجنب الإصابة بفيروس كورونا.

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وأبلغ الجهاز الإدارى اللاعبين بتوخى الحذر خلال الإجازة التى حصلوا عليها حتى نهاية الشهر الجارى، تماشيا مع توقف بطولة الدوري، وفقا للإجراءات التى اتخذتها الدولة منعا لانتشار فيروس كورونا.

وطالب الجهاز الإداري اللاعبين بالبقاء فى منازلهم والابتعاد عن أى تجمعات أو الزيارات خلال الفترة الحالية، والحفاظ على سلامتهم وسلامة أسرهم وتجاوز المرحلة الصعبة الحالية.

يذكر أن منظمة الصحة العالمية توصى بعزل جميع الحالات التى ثبتت إصابتها بالفيروس، حتى الحالات الطفيفة منها، فى المرافق الصحية وذلك لمنع انتقال المرض وتقديم الرعاية المناسبة للمرضى، كما توصى بوضع كبار السن وذوى الأمراض المزمنة كأولوية، وقامت بعض الدول بتوسيع نطاق قدراتها عبر تحويل الملاعب والأندية الرياضية إلى أماكن تقدم بها الرعاية للمصابين بالحالات الطفيفة فى حين تتم رعاية الحالات الحرجة فى المستشفيات.