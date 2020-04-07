شكرا لقرائتكم خبر عن اقتراح أهلاوي بتجهيز نيدفيد لخلافة أحمد فتحي في الجبهة اليُمنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح البعض داخل الجهاز الفني للأهلي إمكانية الإستعانة بكريم نيدفيد لاعب وسط الفريق لتدعيم الجبهة اليُمنى في الموسم المقبل لتعويض أحمد فتحي الذي سيرحل بنهاية الموسم الجاري لعدم تجديد عقده ، ويرى أصحاب هذا الرأي أن نيدفيد يمكنه اللعب بشكل جيد في الجبهة اليمنى حال تماثله للشفاء من إصابته الأخيرة بقطع في غضروف الركبة.

ورغم أن كريم نيدفيد يغيب عن مباريات الاهلي منذ عام تقريباً إلا أن البعض في الاهلي يرى أمكانية الدفع به في الجبهة اليُمنى حيث سبق وشارك في هذا المركز وأدى فيه بشكل جيد ما فتح الباب أمام أمكانية خلافته لأحمد فتحي الذى رفض تجديد عقجده لرغبته في الحصول على مقابل مالي كبير للغاية.

كريم نيدفيد خضع مؤخراً لفحص طبي تحت إشراف خالد محمود طبيب الاهلي حيث يقوم اللاعب حالياً بأداء مرحلة أولى من العلاج الطبيعي من الثبات ويخوض المرحلة الثانية من العلاج الطبيعي منتصف أبريل الجاري قبل بدء التأهيل البدني.

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ويؤدي نيدفيد حاليا جانبا من تدريبات العلاج الطبيعي التي حددها له الطبيب المعالج في ألمانيا ويشرف عليها خالد محمود طبيب الفريق بالتواصل اليومي مع الطبيب الألماني، فيما بدأ محمد محمود لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في تنفيذ مرحلة جديدة من برنامج التأهيل البدني بعد جراحة الرباط الصليبي التي أجراها اللاعب في ألمانيا .

وأوضح الجهاز الطبي للاهلي أن محمد محمود قد خضع لثلاثة جلسات من التأهيل البدني في النادي وفقا للبرنامج الطبي الخاص به من ألمانيا وذلك قبل قرار غلق النادي بسبب وباء "كورونا". ليستمر اللاعب في أداء التدريبات بالمنزل وبمتابعة اخصائي التأهيل طارق عبد العزيز ومحمد النجار .

وأكد الجهاز الطبي أن اللاعب في تحسن مستمر واستجابة جيدة للبرنامج العلاجي وسوف جاهز للمشاركة في التدريبات الجماعية للفريق وفق المدة الزمنية التي حددهاً الطبيب الذي أجرى له الجراحة.