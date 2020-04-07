حصاد الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 7 / 4 / 2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 7 / 4 / 2020 العديد من الأخبار الهامة أبرزها ، مصدر بالأهلى: توقيع العقود مع استاد السلام خلال أيام مصدر بالأهلى: توقيع العقود مع استاد السلام خلال أيام اتحاد الكرة: فرص عودة الدورى قائمة حتى 10 يونيو.. وينتهى فى أغسطس هشام حطب : الأولمبية تتواصل مع جميع اللاعبين العالقين خارج مصر الأهلى يغلق ملف التفاوض لضم عمر جابر من بيراميدز.. اعرف السبب Advertisements محمد عواد يحسم موقفه فى الزمالك بالموسم الجديد الزمالك يعلق مصير عودة أحداد بسبب موقف الأجانب كريم العراقى يعتذر للاعبى المصرى والإدارة عن تصريحاته فى الإعلام لجنة الحكام : تم صرف 3.6 مليون للحكام من متأخرات الموسم

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