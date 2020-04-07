شكرا لقرائتكم خبر عن هل يتم طرد عبدالله السعيد من نادي المائة حال إلغاء الدوري؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سؤال يشغل بال الكثيرين وهو هل يتم إلغاء الأهداف التى تم إحرازها هذا الموسم و المباريات التى شارك فيها اللاعبين ، فى حالة إلغاء بطولة الدوري هذا الموسم بسبب فيروس كورونا ، أم يتم إحتسابها ، وفي هذا الشأن ، كشف مسئولو اتحاد الكرة ، أنه فى المواسم التى يتم إلغاء فيها بطولة الدورى أو أي بطولة يتم إحتساب الأهداف و المباريات التى لعبها كل فريق ، ويتم إحتساب الأهداف التى تم تسجيلها .

تابع مسئولو الجبلاية أن عبدالله السعيد لاعب بيراميدز سيتواجد كما هو فى نادي الـ100 هدف ، بعد إحرازه هذا الموسم 13 هدف ولن يتم إلغاءها.

كشف مسئولو اتحاد الكرة أن هناك فرصة كبيرة لاستئناف مسابقة الدورى العام حتى يوم 10 يونيو المقبل، بعد تأجيل مباراة منتخب مصر أمام كينيا فى الجولة الخامسة بتصفيات أمم أفريقيا 2021، على أن ينتهى أواخر أغسطس المقبل.

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وتابع مسئولو الجبلاية أنهم يضعون يوم 15 مايو المقبل موعدا مبدئيا لاستئناف الدورى، لكن تأجيل المباراة منحهم فرصة جديدة لاستئناف الدورى حتى يوم 10 يونيو على أن ينتهى فى أغسطس، خاصة أن اتحاد الكرة لا يرغب فى إلغاء الموسم الجارى.

وأوضح مسئولو الجبلاية أن تأجيل المباراة وفر للجنة المسابقات 10 أيام على الأقل يمكن إقامة مباريات فى الدورى خلالها، حال السيطرة على فيروس كورونا والحصول على موافقة مجلس الوزراء ووزارة الصحة باستئناف النشاط.

وتلقى اتحاد الكرة تأكيدات من الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، تفيد بتأجيل مباراة منتخب مصر الأول بقيادة حسام البدرى أمام كينيا في الجولة الخامسة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لأمم أفريقيا 2021 بالكاميرون، والمقرر لها في الفترة من 1 حتى 9 يونيو المقبل، في إطار الإجراءات الاحترازية لمحاربة فيروس كورونا.

وكان الاتحاد الأفريقى لكرة القدم قد قرر فى وقت سابق تأجيل مباريات تصفيات كأس أفريقيا المؤهلة لتصفيات كأس الأمم الأفريقية 2021 التى كان محدد لها الفترة من 25 حتى 31 مارس الماضى فى الجولتين الثالثة والرابعة لتصفيات كأس الأمم الأفريقية 2021، خوفًا من نقل عدوى فيروس كورونا من القادمين من أوروبا.