عاشور يوضح موقفه من عرض الأهلي لتكريمه.. وجلسته مع الخطيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جلبرتو:

أكد حسام عاشور قائد ولاعب وسط النادي الأهلي، على أنه يمتلك العديد من العروض سواء داخل أو خارج مصر، مشيراً الى أنه لم يحسم قراره بعد.

وكانت لجنة التخطيط بالنادي الأهلي، قد عرضت على عاشور الاعتزال داخل القلعة الحمراء، على أن يتم تنظيم مباراة اعتزال له بجانب العمل بقناة النادي، وتحمل تكاليف سفره لأوروبا من أجل الحصول على دورات في الإدارة.

وقال عاشور في تصريحات لبرنامج "جمهور التالتة" عبر قناة "أون تايم سبورتس ٢" "هناك العديد من التقارير التي تم نشرها مؤخراً على لساني، أؤكد أنني لم اقرر أي أمر بعد، ولا أمتلك أي حسابات على مواقع التواصل الإجتماعي سوى انستجرام".

وتابع "عندما أحسم مصيري، سوف أخرج وأعلن هذا الأمر بنفسي".

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وصرح "حتى الأن لم أحسم أي قرار يخص مستقبلي، سواء الإعتزال وقبول عرض النادي الأهلي، أو الموافقة على أي عرض من العروض المقدمة لي مؤخراً".

وشدد "أمتلك بفضل الله العديد من العروض سواء من أندية داخل مصر أو خارجها، طوال مسيرتي ١٦ عاماً لم اختلق أي مشاكل، وكنت مخلصاً للنادي الأهلي وهذا سر نجاحي".

وأضاف "هناك العديد من الأشخاص الذين أتواصل فيما يخص التفكير في مستقبلي، وأعلم جيداً أن هناك بعض الاتصالات التي تأتي لي لأغراض معينة".

واختتم "منذ جلستي مع الكابتن محمود الخطيب لم أتحدث مع أي مسؤول في الأهلي، حديثه معي كان نفس حديث لجنة التخطيط، لكن الظروف الحالية والجلوس في المنزل بسبب كورونا جعلني اتمهل قبل اتخاذ أي قرار، لدي وقت لحسم مصيري".