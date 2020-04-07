محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت ـ ريهام حمدي:
موسم كان مميزًا حتى قبل توقفه لخالد قمر، لاعب فريق الاتحاد السكندري، الخليج 365 طرح عدة أسئلة بعيدة عن الموسم الجاري لكنها متعلقة بمسيرة خالد قمر وهذه كانت إجاباته:
*لو لم تكن لاعبًا.. ما هي الوظيفة التي تمنيتها؟
-أكون مدربًا من صغري أعشق الكرة.
* كيف تقضي فترة الحظر؟
- مع ولادي وبتمرن في البيت.
* دخلت المطبخ؟
- أه طبعًا.. كتير.
* هل في تواصل مع فريقك؟
- بنطمن على بعض عن طريق جروب شات.
*لو عاد بك الزمن ما القرار الذي ستغيره؟
- الحمدلله كل الحاجات اللي اتكتب ليا أنا راضي بيها.
* الدوري الذي تتمنى اللعب به؟
- الإسباني.
* رسالتك لمحبينك؟
-اقعدوا في البيت.
كانت هذه تفاصيل خبر نجوم في العزل.. خالد قمر لمصراوي:"أتمنى ألعب في اسبانيا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.