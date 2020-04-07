نجوم في العزل.. خالد قمر لمصراوي:"أتمنى ألعب في اسبانيا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت ـ ريهام حمدي:

موسم كان مميزًا حتى قبل توقفه لخالد قمر، لاعب فريق الاتحاد السكندري، الخليج 365 طرح عدة أسئلة بعيدة عن الموسم الجاري لكنها متعلقة بمسيرة خالد قمر وهذه كانت إجاباته:

*لو لم تكن لاعبًا.. ما هي الوظيفة التي تمنيتها؟

-أكون مدربًا من صغري أعشق الكرة.

* كيف تقضي فترة الحظر؟

- مع ولادي وبتمرن في البيت.

* دخلت المطبخ؟

- أه طبعًا.. كتير.

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* هل في تواصل مع فريقك؟

- بنطمن على بعض عن طريق جروب شات.

*لو عاد بك الزمن ما القرار الذي ستغيره؟

- الحمدلله كل الحاجات اللي اتكتب ليا أنا راضي بيها.

* الدوري الذي تتمنى اللعب به؟

- الإسباني.

* رسالتك لمحبينك؟

-اقعدوا في البيت.