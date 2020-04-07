سموحة يعلن.. تنازل حمادة صدقي عن 50% من راتبه و25% للجهاز المعاون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:
أعلن محمد فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، تنازل حمادة صدقي المدير الفني للفريق عن نصف راتبه للمساهمة في التقليل من الآثار السلبية لفيروس كورونا على النشاط الكروي.
وكتب عامر تدوينة عبر حسابه بموقع فيسبوك للتواصل الإجتماعي، أن الجهاز المعاون لصدقي تنازل عن 25% من راتبه أيضًا.
وقال رئيس سموحة في تدوينته: "أعلن حمادة صدقي المدير الفني تنازله عن نصف راتبه، والجهاز المعاون له تنازل عن ربع الراتب".
وكان صدقي قد أكد في تصريحات تليفزيونية أمس، الإثنين، أنه ينتظر الوقت المناسب للإعلان عن قراره بشأن تخفيض راتبه.
الجدير بالذكر أن عدد من الأندية المصرية أعلنت عن قرار مماثل من أجهزتها الفنية، كان من بينها المقاولون العرب، المصري والاتحاد السكندري.
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