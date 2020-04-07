وزير الرياضة يدرس إنشاء اتحاد "السياحة الرياضية" في مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

يدرس أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة استحداث اتحاد جديد يخص "السياحة الرياضية" في مصر خلال الفترة المقبلة.

وخلال اجتماعه مع رؤساء الاتحادات الرياضية النوعية لاستعراض الانجازات خلال المرحلة الماضية والدور التوعي في مواجهة كورونا، طالب أشرف صبحي بإنشاء اتحاد السياحة الرياضية.

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وطالب الوزير بدراسة المقترح بشأن إنشاء الاتحاد المستحدث خلال الفترة المقبلة من أجل دعم كافة البطولات التي تستضيفها مصر قارياً أو عالمياً.

ويستهدف الاتحاد الجديد الترويج للسياحة في مصر عالمياً من خلال البطولات والأحداث الرياضية الكبرى التي تقام في مصر في الفترة المقبلة.

يُذكر أن مصر سوف تستضيف بطولة كأس العالم لكرة اليد 2021 في واحدة من أكبر الأحداث الرياضية عالمياً في العام المقبل.