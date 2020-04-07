قطر ترد على"إدعاءات" أمريكية حول مونديال 2022

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ):

نفت اللجنة العليا للمشاريع والإرث القطرية، المسؤولة عن تنظيم بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، بشكل قاطع جميع الادعاءات التي وردت في الملفات القضائية التي نشرها الإدعاء الأمريكي أمس الاثنين، و"التي جاءت في إطار قضية منفصلة ومطولة لم يكن فحواها عملية تقديم ملفات الترشح لاستضافة بطولتي كأس العالم 2018 و 2022".

وذكرت اللجنة في بيان رسمي على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي على الانترنت "تويتر" : "بالرغم من الاستمرار في توجيه اتهامات مزعومة لملف دولة قطر طوال السنوات الماضية، لم يتم حتى الآن تقديم أي دليل يثبت عدم نزاهة هذا الملف لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، أو عدم توافقه مع كافة لوائح وقوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم الصارمة والخاصة بملفات الترشح لاستضافة البطولة".

وأضاف البيان : "بدورها، تؤكّد اللجنة أنها التزمت وبشكل قاطع بجميع القوانين والنظم واللوائح الخاصة ذات الصلة بعملية تقديم ملفات بطولتي كأس العالم 2018 و 2022، وستتعامل مع أية ادعاءات مزعومة وغير مستندة على دليل بأعلى مستوى من الصرامة والحزم".

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وكان ممثلو الادعاء في الولايات المتحدة وجهوا اتهامات لمسؤولين تنفيذيين سابقين في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بالحصول على رشى، خلال عملية تقديم ملفات طلب استضافة بطولتي كأس العالم 2018، التي أقيمت في روسيا، وكأس العالم 2022 التي تستضيفها قطر.

وكان العديد من مسؤولي كرة القدم السابقين قد واجهوا اتهامات في الولايات المتحدة ضمن فضيحة الفساد في الفيفا، في أوائل عام 2015، ونفت روسيا وقطر ارتكاب أي مخالفات في عملية الحصول في عام 2010 على حق استضافة كأس العالم.

وذكرت وزارة العدل الأمريكية أن الراحل نيكولاس ليوز، الرئيس السابق لاتحاد كرة القدم في أمريكا الجنوبية (كونميبول) وريكاردو تيكسييرا الرئيس السابق للاتحاد البرازيلي، "تلقيا رشى مقابل التصويت لصالح منح قطر حق استضافة كأس العالم 2022."