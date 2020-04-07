وكيله: إدارة نابولي رفضت عرضًا من باريس سان جيرمان لضم آلان

قال كلاوديو فاجيغي وكيل أعمال اللاعب البرازيلي آلان، نجم وسط فريق نابولي الايطالي، أن إدارة النادي رفضت عرضًا من قبل نادي باريس سان جيرمان، في الفترة الماضية.
وأضاف وكيل آلان في تصريحاته أن نابولي رفض عرض الذي قدمه،باريس سان جيرمان، وهو نادي كبير.
وواصل:" عندما يتم رفض عرض من نادي كبير مثل سان جيرمان، فمن الطبيعي أن تفقد أعصابك، لا أعلم كيف تسير الأمور بين موكلي،ونابولي، لكنني متأكد أنهم سيصلوا لأفضل حل مناسب للجميع، لأنه محترف.
وكانت التقارير الصحفية أكدت في وقت سابق أن سان جيرمان حاول ضم آلان خلال الانتقالات الشتوية الماضية، لكن نادي نابولي رفض رحيل لاعبه البرازيلي، حيث عُرض مبلغ 50 مليون من أجل إقناع إدارة النادي الإيطالي بالتخلي عنه.
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