فرج عامر يعلن تنازل مدرب سموحة حمادة صدقي عن نصف راتبه

أعلن فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، تنازل حمادة صدقي المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي عن نصف راتبه بسبب تداعيات أزمة فيروس

وأضاف عامر خلال صفحته عبر فيسبوك، أن أفراد الجهاز المعاون بالفريق الأول تنازل كل منهم عن ربع راتبه.

ويشهد النشاط الرياضي في مصر توقفاً بسبب الأزمة الصحية الراهنة، وتقوم الأندية المصرية بإعداد برامج تدريبية خاصة بمكان اللاعبين تنفيذها من المنزل. أزمة فيروس كورونا وتأثيرها على الأندية.وأضاف عامر خلال صفحته عبر فيسبوك، أن أفراد الجهاز المعاون بالفريق الأول تنازل كل منهم عن ربع راتبه.ويشهد النشاط الرياضي في مصر توقفاً بسبب الأزمة الصحية الراهنة، وتقوم الأندية المصرية بإعداد برامج تدريبية خاصة بمكان اللاعبين تنفيذها من المنزل.

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