كارتيرون ينتظر مصير الدوري

ينتظر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك، قرار اللجنة المؤقتة باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني حول الموقف النهائى بعوده الدوري.

يأتي ذلك لرغبة كارتيرون في تحديد موعد نهائي لعودة اللاعبين إلى التدريبات الجماعية.

ويشهد النشاط الرياضي في مصر توقفاً الفترة الحالية بسبب تداعيات تداعيات فيروس كورونا المستجد ، وتتجه الأندية المصرية لوضع عدد من البرامج التدريبية للاعبين والتي يسهل ممارستها من المنزل للحفاظ على معدلات اللياقة البدنية خلال فترة الحظر الصحي.

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