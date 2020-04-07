الزمالك يرفض الاستغناء عن أحمد رفعت للاتحاد السكندري

رفض نادي الزمالك بيع صانع ألعاب لاعب الفريق أحمد رفعت إلى الاتحاد السكندري بشكل نهائي مفضلاً تمديد إعارته للفريق السكندري لموسم آخر.

يأتي ذلك في ظل اقتناع باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك بجهود اللاعب، وإمكانية الاستعانة به في مرحلة لاحقة مع الفريق.

كان مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي قد طالب مسؤولي الزمالك بضم اللاعب بصفة نهائية.

ويشهد النشاط الرياضي في مصر توقفاً خلال الفترة الحالية بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد.

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