الدوري الهولندي يقترب من الاستئناف في يونيو

ينوي الاتحاد الهولندي لكرة القدم، استئناف مسابقة الدوري في شهر يونيو المقبل، بعد الاتفاق مع الأندية هناك، على أن تكون العودة يوم 19 يونيو .

وأشار الإعلام الهولندي اليوم الثلاثاء، أن عودة المباريات في الدوري ستتم بدون أي حضور جماهيري، دون أي تم تحديد موعد نهائي لبطولة الكأس.

وأعرب الاتحاد عن تطلعه لعودة الأندية مرة أخرى للتدريبات منتصف مايو المقبل، بعد موافقة السلطات الرسمية في البلاد ومعرفة الموقف النهائي من تداعيات فيروس

يونيو .وأشار الإعلام الهولندي اليوم الثلاثاء، أن عودة المباريات في الدوري ستتم بدون أي حضور جماهيري، دون أي تم تحديد موعد نهائي لبطولة الكأس.وأعرب الاتحاد عن تطلعه لعودة الأندية مرة أخرى للتدريبات منتصف مايو المقبل، بعد موافقة السلطات الرسمية في البلاد ومعرفة الموقف النهائي من تداعيات فيروس كورونا

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