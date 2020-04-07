فالكاو يرفض ملايين الهلال السعودي ويقرر البقاء في جالطة سراي

قرر النجم الكولومبي فالكاو لاعب فريق جالطة سراي التركي رفض العرض الذي قدمه له نادي الهلال السعودي بالانضمام إليه خلال موسم الانتقالات الصيفية المقبل والاستمرار مع فريقه الحالي .
وأكدت صحيفة آس الإسبانية فيتقرير لها اليوم الثلاثاء أن نادي الهلال السعودي عرض على فالكاو الحصول على 10 ملايين يورو في الموسم الواحد إلا ان العرض لم يكن مغريًا للاعب الكولومبي الدولي .
وأكد اللاعب أنه سعيد بتواجده في صفوف جالطة سراي التركي ولا ينوي الرحيل في الوقت الحالي .
وتسعى إدارة الهلال للتعاقد مع مهاجم جديد لدعم الفريق تحسبًا لرحيل النجم الفرنسي بافيتمبي جوميز والذي سينتهي عقده مع الفريق في صيف 2021 المقبل .
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