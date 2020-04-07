بوروسيا دورتموند يسعى لضم نجم منتخب البرازيل

كشف تقرير صحفي برازيلي، عن رغبة نادي بوروسيا دورتموند بضم إيفرتون سواريس نجم فريق جريميو البرازيلي خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

قال موقع "Globo Esporte" البرازيلي، أن بوروسيا دورتموند يحاول ضم إيفرتون، وسط توقف النشاطات الكروية في معظم بلاد العالم،

بسبب تفشي فيروس كورونا ، من أجل تعزيز صفوفه، بالصيف المقبل.

وأشار الموقع أن النادي الألماني، يرغب بتقديم خطوة في طريق التعاقد مع إيفرتون صاحب الـ23 عامًا، من أجل

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قطع الطريق على نادي إيفرتون الإنجليزي، الذي مهتم بخدمات اللاعب البرازيلي ويرغب بضمه، بطلب من كارلو أنشيلوتي المدير الفني للتوفيز.

ويريد النادي البرازيلي 40 مليون يورو للاعب البالغ من العمر 23 عامًا، لمن يريد ضمه، على الجانب الآخر، يحاول نادي ايفرتون الذي ينافس دورتموند على اللاعب تخفيض السعر.