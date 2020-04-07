إقامة بطولة دولية للتنس بمشاركة إلكترونية للاعبين

قال فاليسيانو لوبيز مدير بطولة مدريد المفتوحة للتنس،أنه سيتم تنظيم بطولة إفتراضية تعتمد على مشاركة لاعبي التنس من مختلف العالم إلكترونياً خلال تواجدهم بمنازلهم الخاصة.

وأوضح مدير البطولة، أن المسابقة الإلكترونية ستتم خلال الفترة من 27 إلى 30 إبريل الجاري.

يذكر أنه كان من المقرر إقامة البطولة الأصلية في مطلع مايو بقيمة جوائز مادية عالية، قبل أن يصدر قرار بإيقاف أنشطة لعبة التنس لفترة تصل إلى يوليو المقبل بسبب تداعيات

ويهدف منظمو هذه البطولة الافتراضية جمع أكبر عدد من التبرعات الممكنة وتوجيهها إلى البلاد الأكثر تضرراً من وباء كورونا. الإلكترونية ستتم خلال الفترة من 27 إلى 30 إبريل الجاري.يذكر أنه كان من المقرر إقامة البطولة الأصلية في مطلع مايو بقيمة جوائز مادية عالية، قبل أن يصدر قرار بإيقاف أنشطة لعبة التنس لفترة تصل إلى يوليو المقبل بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد.ويهدف منظمو هذه البطولة الافتراضية جمع أكبر عدد من التبرعات الممكنة وتوجيهها إلى البلاد الأكثر تضرراً من وباء كورونا.

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