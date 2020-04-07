اتحاد الكرة يدرس تأجيل عقوبة جهاد جريشة بعد غيابه عن جلسة التحقيق

يدرس مسئولو اتحاد الكرة، تأجيل عقوبة جهاد جريشة الحكم الدولي، بعد غيابه عن جلسة التحقيق اليوم دون إذن من مسئولي الجبلاية.
وبحسب مصادر في اتحاد الكرة، فإن اللجنة الخماسية تدرس تحديد موعد آخر لجلسة تحقيق الحكم الدولي قبل اتخاذ قرار العقوبة بشكل رسمي.
والجدير بالذكر أن إبراهيم نور الدين الحكم الدولي خضع للتحقيق اليوم بعدما اتهمه جهاد جريشة بأنه وراء إعادة ترتيبه في القائمة الدولية ليصبح رقم 3 بدلًا من 1.
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