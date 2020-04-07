مثل هذا اليوم..ولد محمد صبري نجم الزمالك السابق

يوافق اليوم السابع من إبريل عيد ميلاد محمد صبري نجم الزمالك السابق والإبن البار للقلعة البيضاء حيث يتم عامه ال٤٧ وهو أحد عظماء الجيل الذهبي في التسعينيات.
حقق محمد صبري شهرة كبيرة بين جماهير نادي الزمالك بفضل أدائه المتميز وأهدافه الصاروخية التي لا تنسى.. قليلا أن تخطأ قدمه اليسرى التي لا ترحم الشباك .
لم يحتاج محمد صبري الكثير حينما تم تصعيده للفريق الأول مع الزمالك عام ٩٤ حيث ولد
ويملك محمد صبري في رصيده من البطولات مع الزمالك 12 بطولة بواقع بطولتين لدوري أبطال أفريقيا وبطولتي كأس السوبر الإفريقي والدوري المصري الممتاز مرتين وكأس مصر مرتين وكأس السوبر المصري مرتين وكأس الكؤوس الإفريقية وكأس الآفرو آسيوي.
رصيد محمد صبري عند جماهير الزمالك لم يكن مجرد تحقيق بطولات أو تسجيل أهداف، ولكن الكونت صبري هو الوصف المثالي والمعنى الحقيقي لكلمة إبن النادي، صبري لم يرى إلا الزمالك طوال حياته ولا تنسى جماهير الزمالك ابنها المخلص .. عيد ميلاد سعيد محمد صبري .
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