فيفا يقترح تمديد عقود اللاعبين حتى نهاية الموسم فعلياً

اقترح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على الأندية تمديد عقود اللاعبين حتى انتهاء الموسم الحالي المتوقف بسبب جائحة كورونا. كما أعلن فيفا أنه سيسمح بتعديل فترة انتقالات اللاعبين لتتلاءم مع نهاية الموسم الحالي وبداية الموسم الجديد.

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