شكرا لقرائتكم عبد الحفيط: إكرامي وعاشور سيعاملان معاملة الكباتن لآخر لحظة فى الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تحدث سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي عن مستقبل الثنائي حسام عاشور وشريف إكرامي خلال الفترة المتبقية من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وأكد عبد الحفيظ في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": أن الثنائي كباتن الفريق ويعاملون حتى نهاية الموسم الحالي بنفس المعاملة التي يستحقونها فلا يعقل ان يتم التعامل مع أحد من اللاعبين بصورة مغايرة على أساس أنهم سيرحلون القلعة الحمراء بنهاية الموسم.

وأعلن النادي الأهلي تقديم الشكر لحسام عاشور كابتن الفريق بعد مشوار طويل مع الملاعب المصرية والقارية توج خلالها بأكثر من 35 بطولة مع القلعة الحمراء بخلاف خوضه لأكثر من 500 مباراة جعلته أسطورة خالدة في الكرة المصرية على مر التاريخ.

وقال عبد الحفيظ أن عاشور وإكرامي من اللاعبين المهمين في تاريخ النادي ممن ساهموا بشكل كبير في تاريخ القلعة الحمراء خلال السنوات الماضية، نافياً أن يكون هناك اتجاه لاستبعادهم من صفوف الفريق أو منحهم راحة خاصة وأنهم مرتبطين بعقد مع النادي لنهاية الموسم الحالي بسبب تأكد رحيلهم سواء بالاعتزال أو الانتقال الى نادي آخر.

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وشكر حسام عاشور كابتن النادى الأهلى، جماهير القلعة الحمراء، على فيديو صممته الجماهير، حباً فى قائد الفريق الذى من المقرر أن يرحل بنهاية الموسم عن النادى بعد انتهاء تعاقده مع الأهلي.

ونشر عاشور عبر حسابه الشخصى على "إنستجرام"، الفيديو الذى صممته الجماهير بأغنية "اتربى على المبادئ" التى تم تصميمها فى اعتزال حسام غالى قائد الفريق السابق، وعلق عليها: لا جديد يذكر ولا قديم يعاد، جمهور النادى الأهلى كان ومازال وسيظل هو الداعم الأكبر، ولا شئ يعادل حبه وتشجيعه فهو المكسب الأعظم وهو الأصدق دايما على مر التاريخ، وستبقى مواقف جماهير المارد الأحمر محفورة داخل قلبى تهون الأوقات الصعبة، كل الشكر لجمهور الأهلى على الفيديو وشكرا لكل من يحب حسام عاشور بصدق.

لا جديد يذكر ولا قديم يعاد جمهور النادى الأهلى كان ومازال وسيظل هو الداعم الأكبر ولا شئ يعادل حبه وتشجيعه فهو المكسب الأعظم وهو الأصدق دايما على مر التاريخ وستبقى مواقف جماهير المارد الأحمر محفورة داخل قلبى تهون الأوقات الصعبة كل الشكر لجمهور الأهلى على الفيديو وشكرآ لكل من يحب حسام عاشور بصدق.