شكرا لقرائتكم الحظر يعمل أكتر من كدة .. الهانى سليمان يسخر من نفسه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل سخر الهانى سليمان حارس مرمى فريق الكرة الأول بنادى سموحة، من نفسه، على خلفية شهرته بالتفنن فى تضيع الوقت فى معظم المباريات داخل المستطيل الأخضر.

وكتب الهانى سليمان عبر صفحته على فيس بوك قائلاً بسخرية: ""أنا المواطن الوحيد فى مصر اللى عارف دلوقتى أضيع وقتى إزاى"، فى إشارة منه إلى تواجد الجمع فى منازلهم فى ظل حظر التجوال والحجر المنزلى بسبب تفشى فيرس كورونا القاتل.

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يعتبر الهاني سليمان حارس مرمى سموحة أحد اللاعبين المخضرمين في صفوف الفريق السكندري ومسابقة الدوري العام، فصاحب الـ 35 عاماً خاض مسيرة حافلة في عالم الساحرة المستديرة بدأها مع زعيم الثغر عام 2007.

الحارس المخضرم قضى الكثير من السنوات بين صفوف زعيم الثغر قبل أن ينتقل إلى نادي الجونة في موسم الانتقالات الصيفية عام 2013، ومن الفريق الساحلي عاد سليمان إلى بيته الأول الاتحاد السكندري عام 2015، قبل أن يستقر مؤخراً في نادي سموحة، الذي انتقل إليه منذ موسم الانتقالات الشتوية الماضية يناير 2019.