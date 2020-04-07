شكرا لقرائتكم سيد عبد الحفيظ : أتمنى التوفيق لأحمد فتحي وهذه حقيقة تجميده ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استبعد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي فكرة تجميد اللاعب الدولي أحمد فتحي بعد توجيه الشكر له من قبل لجنة التخطيط بالنادي بعد 12 عاماً قضاها داخل جدران القلعة الحمراء مشدداً على أن الفريق سيسعى للاستفادة من قدرات اللاعب الفنية والبدنية حال الاحتياج اليه من قبل الجهاز الفني للفريق بقيادة السويسري رينيه فايلر.

وقال عبد الحفيظ في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": أحمد فتحي لاعب كبير ونتمنى له التوفيق في خطواته القادمة وأنه كمدير كرة لا يفرق بين لاعب وآخر وأنه يسعى حالياً الى استمرار البرنامج الموضوع من قبل فايلر لإعداد اللاعبين بدنياً خلال الفترة الحالية قبل استئناف بطولة الدوري المصري.

وأبلغ أحمد فتحي نجم دفاع الأهلي إدارة ناديه برحيله نهاية الموسم بعد رفض العرض الأحمر الخاص بتجديد عقده، ووقع أحمد فتحي لبيراميدز في وقت سابق لمدة 3 سنوات تبدأ من الموسم المقبل.

Advertisements

وأعلن نادر شوقي الانفصال عن أحمد فتحي لاعب النادي الأهلي الأربعاء الماضي على خلفية تأخر اللاعب في تجديد عقده مع اللاعب.

وأكد مسئولو الأهلي أنهم عرضوا على الجوكر أحمد فتحي مقابل يليق بخبراته، والذي وصلت قيمته لـ11 مليون جنيه في الموسم الواحد على أن يكون تجديده لمدة موسمين، بينما دخل بيراميدز في مفاوضات قوية مع أحمد فتحي حيث تم اغراء اللاعب بالحصول على 15 مليون جنيه في الموسم واعفائه من نسبة المشاركة وتحمل النادي نسبة الضرائب إلا أن إدارة بيراميدز أكدت للجوكر صعوبه حمله لشارة القيادة في ظل وجود النجم عبد الله السعيد.

وعرض الأهلي على أحمد فتحي إعفاءه من بند نسبة المشاركة، بحيث يحصل على راتبه السنوى بالكامل دون أن يكون لنسبة المشاركة أى دور فى تخفيض أى مبلغ من قيمة عقده نهاية الموسم، بينما أكد مسئولو الأهلي للجوكر أنه سيكون قائد الفريق حتى اعتزاله وهو العرض الذي رفضه فتحي في نهاية الأمر.