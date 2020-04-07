شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. تحدى شوارع بين زيدان وماجد المصرى فى الحجر المنزلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخل الفنان ماجد المصرى فى تحدى بالكرة مع محمد زيدان نجم فريق بروسيا دورتموند الالمانى و منتخب مصر الأسبق، خلال فترة الحجر المنزلى وحظر التجوال بسبب تفشى فيرس كورونا القاتل.

ونشر زيدان مقطع فيديو عبر صفحته على انستجرام، خلال تحديه لماجد المصرى، حيث جاء التحدى على من يستطيع ركل الكرة لأعلى مدى ثم استلامها قبل أن تعود للأرض، ونجح فى هذا التحدى محمد زيدان بينما فشل فيه الفنان ماجد المصرى.

وكان محمد زيدان تحدث عن النجم الدولى محمد صلاح لاعب ليفربول الانجليزى، قائلاً: "عقليته أفضل منى بكثير فى عالم الاحتراف، مضيفًا أن الالمانى يورجن كلوب المدير الفنى الحالى لفريق ليفربول الحالى و السابق لبروسيا دورتموند قادر على تحفيز اللاعبين بشكل كبير و التطوير من الاداء خلال التدريبات و المباريات

وأشار محمد زيدان أنه يتمنى بناء أجيال صاعدة قادرة على الاحتراف من الصغير و لعب مباريات كبيرة ضدد أقوى فريق فى العالم و بناء عقلية أحترافية كبيرة لديهم