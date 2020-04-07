شكرا لقرائتكم خبر عن "ظهير" المنصورة يتحدث عن "دعابة" مدرب الزمالك قبل الانتقال للأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حكي أحمد على لاعب النادي الأهلي و الجونة السابق ، أن مشير عثمان أول من صعده للفريق الأول بنادي المنصورة ، ليتألق مع الفريق وقتها رغم أنه كان فى دوري الدرجة الثانية ،قبل أن ينتقل بعدها للأهلي.

تابع أحمد على فى تصريحات على قناة ON TIME SPORTS : " البداية كانت بحديث ودي بيني وبين أشرف قاسم نجم الزمالك السابق والمدير الفني للمنصورة وقتها وقال لي الأهلي يرغب فى شرائك ، ولكني كنت أظن أنها دعابة من قبل أشرف ، ثم فوجئت بعد إحدي المباريات بإتصال من والدي بأن طارق السعيد وخالد بيبو فى الملعب لمتابعته ، ثم تلقيت اتصال بعدها من عدلي القيعي يطلبني للتعاقد مع الأهلي.

أضاف لاعب الأهلي السابق : " وقعت على رغبة للإنضمام للأهلي ثم انضممت بعدها للقلعة الحمراء ولم أصدق أول يوم لي فى الأهلي بأني موجود وسط هذه الكوكبة الكبيرة من النجوم على رأسهم محمد بركات و محمد أبو تريكة و آخرين ، مضيفا أن موسم إنضمامي للأهلي شهد تواجد أحمد حسن وسيد معوض و حسين ياسر المحمدي.

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أكد أحمد علي أن البرتغالي مانويل جوزيه المدير الفني السابق للأهلي سانده كثيراً وكان يدفع به فى الكثير من المباريات الصعبة ، وكان يسانده أيضا حسام البدري المدرب العام وقتها ، و ظهرت بمستوي جيد ، ولم أحزن على إستبعادي من المشاركة فى كأس العالم للأندية وقتها لأن الأهلي كان يضم نخبة من النجوم .

أشار أحمد على أن رحيله من الأهلي للاتحاد السكندري بسبب رغبة الأهلي وقتها ضم محمد ناجي جدو ودخلت ضمن الصفقة ، وتلقيت اتصال من محمود الخطيب نائب رئيس النادي وقتها يدعمني و أنه ينتظر تألقه مع الاتحاد ولكن مع إنضمامي للفريق السكندري تعرضت لإصابة ثم انتقلت بعدها للمقاولون العرب وتألقت مع حسن شحاته الذى أعاد تألقي فى الملاعب ثم فضلت الرحيل بعد سنوات إلى الجونة وخوض تجربة جديدة ، موضحاً أنه رحل من الجونة بسبب المدرب نيبوشا الذى تعاقد وقتها مع باسم على من الأهلي قبل أن ينتقل للانتاج الحربي فى تجربة جديدة.