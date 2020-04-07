شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفي يونس: إلغاء الدوري غير منطقي وهذه قصة محاولتى ضم عمر جابر للأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب مصطفى يونس نجم الأهلي السابق لاعبي الكرة المصية بضرورة الوقوف بجوار أنديتهم والموافقة على تخفيق عقودهم في ظل توقف النشاط الرياضي حاليا لظروف تفشي فيروس كورونا، وهو ما يضر بمصالح الأندية ويؤثر على اقتصادياتها.

قال يونس في تصريحات خاصة" " أطالب اللاعبين بتخفيض عقودهم بنسبة 50% وأرى أن الأندية الكيرة هي الأكثر ضررا بسبب القيم الكبيرة لعقود لاعبيها مثل الأهلي والزمالك وبيراميدز وإن كان الأول والثاني هما الأكثر ضررا.

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وجه يونس رسالته إلى اللاعبين: "لبلدكم وناديكم أنتم استفدتم من وجودكم في صفوفه ومن لديه أصل وشهامة يقف مع ناديه في أزمته ويساند بلده لأن هذا الموضوع معترف به عالميا ، ومن أين ستأتي الأندية بالأموال لتوفي بالتزماتها المادية، وأنا ضد الولاء والانتماء في هذه الظروف الصعيبة التي توجب على كل لاعب الوقوف مع أنديتهم دون أية اعتبارات أخرى.

تابع في رسالته للاعبين: مثلما استفدت من ناديك عندما كان معه أموال يصرف بها على نشاط الكرة ، فعليك كلاعب أن تقف مع ناديك وهو ليس معه أموال يوفي فيها بالتزاماته.

وتحدث مصطفى يونس عن رأيه في رغبة الزمالك بإلغاء الدوري وعدم مد مهلة توقف النشاط بعد انتهاء المهلة الحالية والمحدد لها 14 أبريل، في ظل ظروف تفشي فيروس كورونا المستجد ، وما يترتب عليه من تعليق الأنشطة الرياضية

قال يونس: "مرتضى منصور حبيبي وله تقدير كبير، ولكن من يدير الكرة في مصر هو اتحاد الكرة ، والأولى هو تحديد مصلحة البلد في البداية دون النظر لاعتبارات خاصة"