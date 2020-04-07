شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد على : بركات و فتحي أفضل من شغل مركز الظهير الأيمن فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف أحمد على أنه سعيد بالتواجد فى النادي الأهلي فى أفضل جيل له على مر التاريخ والذى كان يضم كوكبة من النجوم المميزة أمثال محمد بركات ووائل جمعه و عماد متعب وفلافيو و جلبرتو و محمد أبو تريكة وشادي محمد و عصام الحضري و أحمد حسن و أحمد فتحي و محمد شوقى ، مؤكدأ أنه يري أن هذا هو الجيل الذهبي للأهلي.

أضاف أحمد على لاعب النادي الأهلي و الجونة السابق فى تصريحات عبر ON TIME SPORTS ، أن محمد بركات و أحمد فتحي أفضل ظهيري أيمن فى مصر ، على الرغم من أنه كان زميل ملعب لهما ولكن الثنائى من العناصر الرائعة و المتميزة فى هذا المركز مؤكدأ أنه على الرغم من نجوميتهم إلا أنهم كانو يبذلون قصاري جهدهم فى التدريبات كأنهم لاعبين شباب ونفس الأمر لأكثر من لاعب بالفريق.

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أكد على أن الجيل الحالي للأهلي مميز وأن السويسري رينيه فايلر مدرب جيد للغاية والفريق يسير معه بخطوات ثابته فى البطولات التى يشارك فيها الأهلي.

أضاف لاعب الأهلي السابق : " وقعت على رغبة للإنضمام للأهلي ثم انضممت بعدها للقلعة الحمراء ولم أصدق أول يوم لي فى الأهلي بأني موجود وسط هذه الكوكبة الكبيرة من النجوم على رأسهم محمد بركات و محمد أبو تريكة و آخرين ، مضيفا أن موسم إنضمامي للأهلي شهد تواجد أحمد حسن وسيد معوض و حسين ياسر المحمدي.

أكد أحمد علي أن البرتغالي مانويل جوزيه سانده كثيراً وكان يدفع به فى الكثير من المباريات الصعبة ، وكان يسانده أيضا حسام البدري المدرب العام وقتها ، و ظهرت بمستوي جيد ، ولم أحزن على إستبعادي من المشاركة فى كأس العالم للأندية وقتها لأن الأهلي كان يضم نخبة من النجوم .