شكرا لقرائتكم خبر عن كهربا فى ليلة النصف من شعبان: ألتمس من قلوبكم الطيبة برآءة الذمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلى، علي المشاركة في حملة الدعاء بليلة النصف من شهر شعبان لرفع الوباء والبلاء الذى حل على العالم بأثره، بسبب فيرس كورونا القاتل الذى تفشى مؤخرًا.

ونشر كهربا عبر استرى الانستجرام دعاء قال فيه: "أحبتى أنا اليوم أعتذر منكم وألتمس من قلوبكم الطيبة برآءة الذمة قبل انقضاء الأجل أو قبل أن ترفع الملائكة صحيفة أعمالى قبل منتصف شهر شعبان استحى أن أقول عفوت عنكم، لأنى ما وجدت منكم إلا الخير والمحبة.. بل اقول عفا الله عنى وعنكم واذكرونى فى صالح دعائكم، أسأل الله العلى العظيم أن يرفع عنا الوباء والبلاء، وأن يخرجنا من هذه المحنة بأعظم منحة".

أضاف كهربا: "وأسال أحبتى وكل من كان له سابق تعامل معى ولو مجرد موقف واحد أن يعفو عنى إن أخطأت فى حقه أو ظلمته بقول أو عمل.. بارك الله فيكم جميعًا وتقبل منكم صالح الأعمال ورزقنى وإياكم الإخلاص فى القول والعمل".

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ووافق الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" على طلب محمود كهربا، بمنحه مُهلة لمدة 10 أيام للرد على شكوى الزمالك التى اتهمه فيها بالهروب من الأبيض والسفر للبرتغال للانضمام إلى أفيش البرتغالى رغم امتداد تعاقده مع ناديه إلى جانب التعاقد بعد ذلك مع الأهلى، بعدما كان قد حدد له الثانى من أبريل المقبل، موعدًا للرد على شكوى الزمالك، قبل أن يطلب اللاعب مُهلة للرد على الشكوى.

وتقدم الزمالك بشكوى إلى اتحاد الكرة وتضمن مطالبته للجنة الخماسية التى تدير اتحاد الكرة التحقيق فى واقعة هروب كهربا إلى البرتغال، وقانونية تعاقده مع الأهلى، وبدوره أرسل اتحاد الكرة الشكوى إلى الفيفا للتحقيق والفصل فيها.

وانضم محمود كهربا إلى صفوف الأهلى الصيف الماضى قادمًا من نادى أفيش البرتغالى بعقد مدته أربعة مواسم ونصف الموسم، وذلك بعدما سدد الأهلى لاتحاد الكرة فيما يقرب من 15 مليون جنيه عبارة عن مستحقات متأخرة عند قيد بعض اللاعبين بجانب نسبة الـ3% من عقد اللاعب وعائد اتحاد الكرة من البث الفضائى لمباريات الأحمر، ليتمكن من قيده رسميًا خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.