شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعلق مصير عودة أحداد بسبب موقف الأجانب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفضت إدارة الكرة في نادي الزمالك حسم عودة المغربي حميد أحداد لاعب الفريق المعار إلي الرجاء المغربي هذا الموسم ، لحين وضوح الرؤية بالنسبة للمحترفين المتواجدين في الفريق وهم المغربيان أشرف بن شرقي ومحمد اوناجم والتونسي فرجاني ساسي والكونغولي كاسونجو.

ويرغب الثلاثي بن شرقي واوناجم وساسي في خوض تجربة احتراف خارجية الا ان الزمالك يتمسك ببقاء الثلاثي، ولحين اتضاح الرؤية كاملة بشأن بقاء الثلاثي او رحيل احدهم فان إدارة الزمالك قررت تأجيل مصير أحداد وان كانت النية تقترب من تسويقه وتفعيل بند الشراء النهائي المتواجد في عقد الإعارة لنادي الرجاء المغربي.

من ناحية اخري كشف مصدر مقرب من كريم العراقى الظهير الأيمن للمصرى عن تلقيه عرضًا من قبل مسئولي الزمالك، لاستطلاع رأيه بشأن الانتقال لقلعة ميت عقبة ليرحب اللاعب على الفور بالمسألة ويخطر مسئولي الزمالك بإنه جاهز للانتقال إلى الفريق الأبيض بشرط إنهاء الصفقة مع ناديه بشكل رسمى، خاصة لامتداد عقده مع ناديه.

Advertisements

وفتح نادى المصرى الباب أمام الزمالك للحصول على خدمات كريم العراقى، الظهير الأيمن للفريق والمنتخب الأولمبى، فى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد إبداء طارق العشرى المدير الفنى للمصرى رغبة فى ضم عمر السعيد مهاجم الزمالك فى الصيف المقبل، وهو ما يفتح باب التعاون بين الناديين فى صفقات الموسم الجديد.

ورشح وكلاء اللاعبين كريم العراقى إلى الزمالك، وعلق العشرى على تلك المسألة بأن اللاعب حاليًا لا يمتلك عروضًا رسمية من القطبين، سواء الأهلى أو الزمالك، وما حدث بمثابة "جس نبض" فقط.