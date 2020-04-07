شكرا لقرائتكم خبر عن باريس سان جيرمان يستعد لضم «إيكاردي» نهائيًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستعد نادي باريس سان جيرمان لضم المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي بشكل نهائي عقب انتهاء فترة إعارته للنادي من إنتر ميلان الإيطالي بنهاية الموسم الجاري. Advertisements ويملك «إكاردي» بندًا في عقد إعارته يسمح للنادي الباريسي بشرائه في نهاية فترة الإعارة مقابل 70 مليون يورو، حسب صحيفة «كوريري ديلو سبورت» الإيطالية. وتألق قائد إنتر ميلان السابق في ملعب حديقة الأمراء خلال فترة الإعارة والتي لا تزال سارية، في ظل توقف البطولات الأوروبية والفرنسية بسبب انتشار فيروس كورونا. وسجل إيكاردي، صاحب الـ 27 عامًا، 20 هدفًا بقميص فريق العاصمة الفرنسية في جميع البطولات هذا الموسم.

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