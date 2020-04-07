شكرا لقرائتكم خبر عن نجم مانشستر يونايتد: «زلاتان» كان مجنونًا.. يمكن أن يقتلك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تحدث لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي لوك شو عن زميله السابق السويدي زلاتان إبراهيموفيتش واصفًا إياه بـ«المجنون».

وأوضح «شو»، في حوار على هامش بطولة «فيفا تويتش» لمحاربة كورونا: «كان مجنونًا، أعتقد أنه كان ما نحتاج إليه في غرفة الملابس، كان لا يصدق، كان لا يزال يملك الموهبة ورغم أنه كان أكبر سنًا قليلًا كان لا يزال نفس اللاعب المدهش».

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وأضاف، حسب موقع «جول» العالمي: «داخل غرفة الملابس كان رائعًا، لديه الكثير من النكات ولكني أعتقد أنه حين كان يأتي وقت الجد، كان يعرف ذلك. أعتقد أنه ولد ليكون فائزًا، حتى في مباريات التدريب الصغيرة، إذا لم يفز وكنت أنت معه في الفريق فسيقتلك بالتأكيد».

وتابع «شو»: «لذا أعتقد أنه أخرج أفضل ما في كل شخص حين كان هنا، من ناحية التدريب، لأن بشكل ما لم يكن يستطيع أحدًا أن يتخاذل لأنك إذا كنت في فريقه وخسرت فأنت ميت».

واختتم: «بصراحة يمكنك أن تسأل أي شخص في الفريق، هذا كان الوضع، ولكني أعتقد أن الجميع أحبه وكان من المحبط إصابته بتلك الإصابة السيئة (قطع في الرباط الصليبي)».