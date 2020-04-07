شكرا لقرائتكم خبر عن أبوريدة عن مواجهة كورونا: مصر قدمت جهداً رائعاً يحسدنا عليه العالم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد المهندس هاني أبوريدة عضو المكتب التنفيذي بالاتحادين الدولي والافريقي لكرة القدم، أن الدولة المصرية قدمت نموذجا رائعا للعالم في مواجهة الجائحة العالمية لفيروس كورونا المستجد يحسدنا عليه العالم.

وقال أبوريدة في تصريحات اليوم الثلاثاء: «مصر لم تكن رد فعل في التعامل مع الأزمة، ولكن الحكومة في الفترة الحالية تقدم كل ماهو من شأنه التغلب على المشكلة بشكل استباقي، ولا بد من توجيه الشكر إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء وكافة الوزارات، بسبب القرارات المدروسة والواعية التي يتخذونها للحفاظ على حياة المصريين»

وأضاف: «أتحدث مع زملائي في الاتحاد الدولي من كافة دول العالم، ويبدون إعجابا شديدا بما تقوم به مصر لمواجهة الأزمة بشكل تفوق على حكومات دول متقدمة في بلدانهم والعالم أجمع، جمعتني مكالمة هاتفية مع رئيس الاتحاد الياباني لكرة القدم، منذ يومين للاطمئنان عليه، وأشار إلى إنبهاره بعدم ظهور حالات كثيرة في ظل تعداد سكاننا الكبير،