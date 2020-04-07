شكرا لقرائتكم خبر عن ليس مستحيلًا.. رئيس إنتر السابق يتحدث عن ضم ميسى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال ماسيمو موراتى، الرئيس الأسبق لنادى إنتر ميلان الإيطالى، إن النيراتزورى يحق له أن يحلم بالتعاقد مع ليونيل ميسى نجم برشلونة الإسبانى. ويعتقد الرئيس الأسبق للنادى أن إنتر ميلان من حقه أن يتوقع حدوث «أشياء غريبة» فى عام 2020. وخلال تصريحات إذاعية نقلتها صحيفة «فوتبول إيطاليا»: قال موراتى: «لا أعتقد أنه حلم ممنوع، ربما لم يكن الأمر كذلك حتى حدوث أزمة فيروس كورونا». وتابع: «ميسى فى نهاية عقده وسنحاول معه بالتأكيد، لا أعرف ما إذا كان هذا الوضع سيغير أى شىء، ولكن أعتقد أننا سنرى أشياء غريبة فى نهاية العام».

وعن اهتمام برشلونة بضم لاوتارو مارتينيز لاعب إنتر ميلان قال: «إنه لاعب جيد، ويهتم بحياته المهنية». وأشار موراتى إلى أن مارتينيز قد ينتقل إلى برشلونة فى صفقة تبادلية، وربما يسير ميسى فى الاتجاه المعاكس. وأتم موراتى: «كما قلت من قبل، علينا أن نرى ما إذا كان ذلك جزءًا من عملية للاعبين الكبار مثل ميسى».