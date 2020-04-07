شكرا لقرائتكم خبر عن كلوب عن مواجهة كورونا: يجب علينا التكاتف.. وأن يؤدى كل منا دوره والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال يورجن كلوب، المدير الفنى لفريق ليفربول، إن النشاط الكروى لا يزال متوقفًا فى إنجلترا بسبب انتشار فيروس كورونا. وكشف عن كيفية قضائه الفترة الحالية وكيف يتبع ولاعبو الريدز تعليمات الحكومة فى التعامل مع الأزمة الحالية، فى الوقت الذى يواصل فيه اللاعبون التدريب كل فى منزله.

أضاف: «أنا بخير نحن نمر بفترة عصيبة، ولكنى أجد الأمر مثيرًا للاهتمام فى الوقت نفسه، لأننى لم أحظ بكل هذا الوقت من قبل للبقاء فى المنزل. أنا بخير، ولكنى، شأنى شأن الجميع، أشعر بالقلق تجاه الوضع الراهن».

وأكد: «كان هذا منذ أسبوعين، ولكنى أشعر بأنه قد مر وقت طويل للغاية على مباراتنا ضد أتلتيكو مدريد، وكنا قد منحنا اللاعبين راحة فى اليوم التالى. كنا نعرف أن الفيروس بدأ فى الانتشار فى أماكن كثيرة من العالم، ولكن الوضع لم يكن سيئًا فى إنجلترا فى ذلك الحين».