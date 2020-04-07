شكرا لقرائتكم خبر عن «المحمدى» يبلغ الإسماعيلى برغبته فى الاحتراف الخارجى ورفض عرضى القطبين.. و«مجدى» يجدد 5 مواسم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبلغ باهر المحمدى، لاعب الفريق الكروى الأول بالنادى الإسماعيلى، مجلس الإدارة برغبته فى الرحيل عن قلعة «الدراويش» عقب نهاية الموسم الجارى، وذلك بعدما تلقى العديد من العروض المحلية، أبرزها من الأهلى والزمالك، بالإضافة لعروض خليجية، وأيضاً من أندية القسم الثانى فى أوروبا، وأكد المحمدى أنه لن يلعب فى مصر إلا للإسماعيلى، وأن رغبته هى خوض تجربة احترافية جديدة، وفى الوقت نفسه يستفيد النادى مادياً من رحيله، ولكن رفض مسؤولو النادى إخطار المحمدى بموقفهم النهائى إلا بعد معرفة الموقف النهائى للنشاط الكروى، وأيضاً البطولة العربية، التى وصل الفريق للدور قبل النهائى بها. فيما نجح مسؤولو النادى فى تجديد عقد عبدالرحمن مجدى مع الفريق لمدة 5 مواسم مقبلة، عقب الجلسة التى عقدها اللاعب مع إبراهيم عثمان، رئيس النادى، وتم الاتفاق على كافة التفاصيل المادية، وإغلاق فكرة رحيل اللاعب عن الفريق، لاسيما بعدما تلقى أكثر من عرض من الأهلى والزمالك، بعد تألقه مع المنتخب الأوليمبى خلال بطولة الأمم الإفريقية للشباب التى أقيمت فى مصر منذ عدة شهور، وتوج بها الفراعنة الصغار على حساب كوت ديفوار. من جانبه، أكد اللاعب أنه فضل الاستمرار مع فريقه رغم العروض العديدة التى تلقاها مؤخرًا، لافتاً إلى أنه تلقى عددا من العروض فى الآونة الأخيرة، خاصة بعد مشاركته فى صفوف المنتخب الأوليمبى وحصد البطولة الإفريقية والتأهل لأوليمبياد طوكيو، قائلاً: «تلقيت عروضا محلية عقب التألق فى بطولة إفريقيا، ولن أرحل إلا بعرض مناسب للنادى الإسماعيلى فهو من صنع اسمى».

وأوضح مهاجم الدراويش: «جددت عقدى مع الإسماعيلى لمدة 5 سنوات دون تردد، وكان التجديد على بياض لأن ذلك هو القرار الأنسب».