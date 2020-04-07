شكرا لقرائتكم خبر عن «فايلر» يؤجل جلسة التجديد.. والأهلى يغازله بالزيادة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اتفق محمود الخطيب، رئيس النادى الأهلى، مع رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بالنادى، على تحديد جلسة خاصة لمناقشة ملف تجديد عقد المدرب سيتم تحديدها فى وقت لاحق، وذلك بناء على طلب المدرب لرغبته فى التشاور مع أسرته بخصوص مسالة الاستمرار فى تدريب الفريق بعد انتهاء عقده أو الاكتفاء بالعقد الحالى الذى ينتهى بنهاية الموسم الجارى، ووفقا لمصدر داخل النادى فإن مجلس الإدارة أبدى موافقة مبدئية على زيادة عقد المدير الفنى والموافقة على استمرار جهازه المعاون دون تغيير، وذلك لإغراء المدرب على الاستمرار فى قيادة الفريق، كما أرجأ فايلر تحديد مصير لاعبى الفريق المعارين لأندية أخرى لحين مناقشة الموضوع مع الجهاز الفنى، بينما ناقش الخطيب مع المدير الفنى ملف الصفقات الجديدة التى يحتاجها الفريق خلال الجلسة التى جمعتهما أمس الأول، وشدد فايلر على ضرورة التعاقد مع بديل للجوكر أحمد فتحى الذى رفض تجديد عقده الذى ينتهى بنهاية الموسم الجارى، بجانب التعاقد مع مهاجم سوبر لحل أزمة خط الهجوم الذى يعانى منه الفريق، وطلب الخطيب من فايلر تحضير تقرير شامل عن المراكز التى تحتاج للتدعيم من أجل تقديمه إلى لجنة التعاقدات لبدء التفاوض مع أندية اللاعبين الذين سيتم وضعهم فى الصورة، بينما أجل رئيس النادى مناقشة المدرب فى موضوع تخفيض الرواتب الشهرية، حيث تقرر الانتظار حتى منتصف إبريل الجارى قبل إصدار القرار النهائى سواء بتخفيض الرواتب أو استبعاد الفكرة.

من ناحية أخرى، طلب رينيه فايلر من توماس بينكيل، مدرب الأحمال بالفريق، وضع برامج تدريبية متنوعة للاعبين وتتناسب مع طبيعة الأماكن داخل المنازل وذلك لكسر حالة الملل التى تصيب اللاعبين من تأدية نفس التدريبات يوميا، وبدأ مدرب الأحمال فى وضع برامج مختلفة، وسيقوم بإرسالها للاعبين من خلال الواتس آب على أن يقوم بمتابعة كل لاعب لشرح طريقة أداء التدريبات البدنية بشكل صحيح لضمان الحفاظ على اللياقة البدنية لجميع العناصر خلال فترة تواجدهم فى المنازل كإجراء احترازى بسبب فيروس كورونا، كما طلب فايلر من مدرب الأحمال مراجعة أوزان اللاعبين لتجنب حدوث زيادات قد تؤثر سلبيا على أدائهم عند العودة لخوض التدريبات فى ملعب التتش واستئناف المباريات المتوقفة حاليا.

يأتى هذا فى الوقت الذى يكثف الحارس محمد الشناوى تدريباته فى المنزل للحفاظ على لياقته الفنية والبدنية.