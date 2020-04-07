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الاتحاد يستبدل مورد أطقمه ويبحث عن صانع ألعاب

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عمر أمانات - جدة

تنوي إدارة نادي الاتحاد استبدال تعاقدها مع الشركة المعنية بتوريد أطقم كافة الألعاب بالنادي، والتي تعاقدت معها قبيل انطلاق منافسات الموسم الرياضي الحالي.

ووضعت إدارة النادي برئاسة أنمار الحائلي عدة خيارات لشركات عالمية معروفة للتواصل معها واستعراض كافة المميزات وما تحتاجه من كميات سنوية وتصاميم قبل اختيار العرض الأنسب ومن ثم توقيع العقد الجديد.

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من جهة أخرى اقترح المدير الفني للفريق الأول، البرازيلي فابيو كاريلي وجود عنصر أجنبي جديد في خانة صناعة الألعاب بمميزات عالية تضيف للفريق جانبا فنيا حقيقيا.

وخلال الفترة الشتوية الماضية لم يتعاقد الفريق مع صانع ألعاب ليضطر الجهاز الفني للاعتماد أحيانا على المحترف الأرجنتيني ليوناردو جيل في هذا المركز ولكنه لم يقدم ما كان مأمولا منه ولا سيما أن مركزه الأساسي في المحور.

يذكر أن الفريق كان يعتمد كليا في هذا المركز على المحترف التشيلي كارلوس فيلانويفا الذي غادر إلى نادي الفيحاء في فترة الانتقالات الشتوية بسبب تدني مستواه الفني وعدم رغبة المدرب السابق تين كات في استمراره.

وكان فيلانويفا قد حضر للنادي في موسم 2016 إبان رئاسة أحمد مسعود وحقق عددا من النجاحات على الصعيد الفردي، كما حقق مع الفريق كأس خادم الحرمين الشريفين وكأس ولي العهد.