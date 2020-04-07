شكرا لقرائتكم عادل الشوربجي يكشف موقف كهربا وشيكابالا من عقوبة الإيقاف حال إلغاء الموسم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد المستشار عادل الشوربجي رئيس لجنة التظلمات باتحاد الكرة أن نشاط اللجنة متوقف حالياً بسبب الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا.

أضاف الشوربجي أن اللجنة رأت عدم الاجتماع خلال الفترة الحالية بسبب تفشي فيروس كورونا خاصة وانه لا توجد حاجة ملحة لعقد اية اجتماعات خلال الفترة الحالية.

وقال المستشار عادل الشوربجي رئيس لجنة التظلمات باتحاد الكرة موقف اللاعبين الموقع عليهم عقوبات مؤخراً بسبب احداث السوبر المصري الذي أقيم بالإمارات.

وتوج الزمالك بلقب السوبر المصري على حساب الأهلي بضربات الجزاء الترجيحية والتي شهدت أحداث عنف وشغب من جانب لاعبي الفريقين تسببت في توقيع عقوبات على البعض منهم على رأسهم محمود عبد المنعم كهربا وشيكابالا امام عاشور وغيرهم ممن ثبت تورطهم في الأحداث التي تابعها الجماهير بمختلف أنحاء الوطن العربي.

وقال عادل الشوربجي في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "بالرغم من عدم وضوح الرؤية بشأن مستقبل الدوري المصري الممتاز نتيجة توقفه بسبب أحداث فيروس كورونا المستجد الذي اتخذت الدولة عدة قرارات لمكافحته ومنع تفشيه في مصر خاصة وان تملك من عدة دول بجميع أنحاء العالم الا ان القرارات التي أعلنت عنها لجنة التظلمات سارية على جميع اللاعبين الصادر بحقهم عقوبات".

أضاف عادل الشوربجي ان اللاعبين تم حصولهم على عقوبات بالمباراة بمعنى أن اللاعب الموقع عليه إيقاف لمدة 8 مباريات سيتم إيقافه لحين مرور 8 مباريات حتى لو تم الغاء بطولة الدوري أو الموسم بالكامل.

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وتابع الشوربجي ان قرار الغاء بطولة الدوري المصري لا يعني الغاء القرارات الصادرة بحق هؤلاء اللاعبين لأنها لا تلغى لأي سبب قهري كما يحدث حاليا حال انهاء الموسم مبكراً.

تابع عادل الشوربجي انه يتمنى أن تعود كرة القدم والبلاد لطبيعتها خاصة وان الدولة تبذل مجهوداً كبيراً كي تقضي على انتشار فيروس كورونا وهو ما يجعلني متفائل بعودة منافسات كرة القدم في اقرب وقت ممكن.

وقررت لجنة الاستئناف بالاتحاد المصري لكرة القدم في وقت سابق قبول التظلم المقدم من ناديي الأهلي والزمالك على العقوبات الصادرة عن لجنة الانضباط والأخلاق الخاصة بأحداث مباراة السوبر المصري الذي أقيم بالإمارات في 20 فبراير الماضي شكلا، وفي الموضوع قررت تعديل العقوبتين الصادرتين بحق كل من لاعب النادي الأهلي محمود عبد المنعم "كهربا" ولاعب نادي الزمالك إمام عاشور بجعلها الإيقاف 10 مباريات لكل منهما.

وتعديل العقوبة الصادرة بشأن إداري نادي الزمالك أحمد زاهر بجعلها الإيقاف 12 مباراة وتأييد القرارات الصادرة عن لجنة الانضباط والأخلاق فيما عدا ذلك.

وبالنسبة للتظلم المقدم من نادي الزمالك ضد قرار لجنة المسابقات بتاريخ 26 فبراير الماضي، فقد قررت لجنة الاستئناف قبوله شكلا ورفضه موضوعا.