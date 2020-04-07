شكرا لقرائتكم زكريا ناصف يحث الجماهير على ممارسة رياضة الدرجات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر زكريا ناصف عضو لجنة التخطيط بالنادى الاهلى، فيديو له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وهو يركب علي متن دراجته .

وظهر زكريا ناصف على متن الدراجة وعلق قائلًا: "يالا" .



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وقرر مجلس إدارة النادى الأهلى برئاسة محمود الخطيب، إغلاق فروع الأهلى الثلاثة (الجزيرة - مدينة نصر - الشيخ زايد) حتى نهاية مارس الجارى؛ للحفاظ على سلامة أعضاء النادى والعاملين به وتماشيًا مع توجهات الدولة التى تبذل قصارى جهدها لحماية المواطنين والتزامًا بتعليمات منظمة الصحة العالمية لمواجهة فيروس كورونا الذى داهم العالم فى الفترة الأخيرة.

ويقوم المجلس بإعادة تقييم الأمور ثانية فى نهاية الشهر الحالى؛ لكن يبقى المعيار فى ذلك هو الحفاظ على سلامة كل المواطنين فى جميع الأوقات، جاء هذا القرار بعد المشاورات المكثفة التى أجراها اليوم محمود الخطيب مع أعضاء المجلس، وعقد أكثر من اجتماع بالإدارة التنفيذية، وقبلها اجتمع مع رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم؛ لاستمرار تعليق تدريبات الفريق لحماية اللاعبين والجهاز الفني وكل العاملين، وهو ما حرص عليه رئيس الأهلي مع قطاع النشاط الرياضي وبقية قطاعات النادي بفروعه الثلاثة ، وتم الانتهاء إلى القرار المشار إليه، والذي يأتي ضمن سلسلة من الإجراءات الاحترازية التي سبق واتخذها مجلس الإدارة منذ بداية الأزمة للحفاظ على الصحة العامة لكل الأفراد.

جدير بالذكر أن اتحاد الكرة المصري قرر إيقاف النشاط الرياضي حتى منتصف أبريل بناءً على تعليمات اللجنة الطبية ومجلس الوزراء خوفا من تفشي فيروس كورونا الذي اجتاح البلاد في الآونة الأخيرة.