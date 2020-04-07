شكرا لقرائتكم مصطفى يونس عن رغبة الزمالك في إلغاء الدوري: غير منطقي والقرار للجبلاية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تحدث مصطفى يونس نجم الأهلي السابق عن رأيه في رغبة الزمالك بإلغاء الدوري وعدم مد مهلة توقف النشاط بعد انتهاء المهلة الحالية والمحدد لها 14 أبريل، في ظل ظروف تفشي فيروس كورونا المستجد، وما يترتب عليه من تعليق الأنشطة الرياضية.

قال يونس في تصريحات خاصة: "مرتضى منصور حبيبي وله تقدير كبير، ولكن من يدير الكرة في مصر هو اتحاد الكرة ، والأولى هو تحديد مصلحة البلد في البداية دون النظر لاعتبارات خاصة، على رأي المثال أنا كأهلي أتصدر الدوري بفارق كبير عن باقي المنافسين وموقفي قوي في الحفاظ على اللقب ولكن الأولى النظر إلى المصلحة العامة للبلد وللكرة المصرية.

استطرد: من الصعب لعب الكرة في الوقت الراهن في ظل الظروف التي تمر بها البلاد، لاسيما وأنه يمنع نزول الموظفين إلى عملهم فما بالك بكرة القدم.

أضاف: لا أتفق مع تصريح مرتضى منصور وأراه غير منطقي ويجب أن يكون القرار وفقا للوضع الراهن في البلد سواء كان الأصلح هو إلغاء الدوري أو استكماله ، والقرار وقتها يسري على الجميع ويلتزم به.

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وأكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أنه من حق الأندية عدم منح اللاعبين نسبة المشاركة في المباريات بالموسم الحالي.

قال رئيس الزمالك خلال تصريحات لبرنامج "زملكاوي" على قناة الزمالك: "الجزء التاني من الموسم ملعبتش يبقى اخفض وفيه حاجة في القانون المدني بيقول لما تحصل قوة قاهرة تمنع استكمال العقد".

فجر مفاجأة بأنه لو لم تقم اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة بالغاء الدوري يوم 14 أبريل الجاري سأعتبره ملغيا"، متابعا: "اتحاد الكرة مد توقف النشاط لحد يوم 14 ، ولو هو مد تاني هقوله لا انا هجيب فلوس منين لا عندي فلوس اشتراكات ولا اعلانات والدولة مش هتدي حد حاجة خلي الدولة في اللي فيها".