شكرا لقرائتكم جهاز حرس الحدود يتابع رحالة مصطفى الزنارى بعد تعرضه للاصابة بالرباط الصليبى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أطمئن الجهاز الفنى لفريق حرس الحدود بقيادة محمد حليم ولاعبى الفريق على زميلهم مصطفى الزنارى الذى تعرض للاصابة بالرباط الصليبى خلال الايام الماضية ، ويخضع مصطفى الزنارى إلى حراجة بعد غد ،الخميس ،عقب الإصابة بالرباط الصليبى .

وأوضح طبيب فريق حرس الحدود أنه تم الانتهاء من كل الفحوصات الطبية لدى اللاعب مصطفى الزنارى استعدادًا لخوض العملية الجراحية يوم الخميس المقبل بعد الإصابة بقطع كامل فى الرباط الصليبى ، كشف محمد حليم، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي حرس الحدود، عن أسباب إصابة مدافع الفريق مصطفى الزنارى، بقطع في الرباط الصليبي وقطع في الغضروف .

Advertisements

وأكد محمد حليم في تصريحات تليفزيونية قائلاً: "اللاعب تعرض للإصابة بسبب لعب لمباراة كرة خماسي وربما يكون تعرض للإصابة خلال تدريباته في المنزل، سنقوم بالحديث مع اللاعب لمعرفة الحقيقة كاملة"

وقررت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، تجديد فترة تعليق مسابقة الدورى العام لمدة 14 يوما جديدة، اعتبارا من 31 مارس الجارى وحتى يوم 14 أبريل المقبل وفقا للمستجدات والتعليمات التى وردت من وزارة الصحة ومجلس الوزراء.