شكرا لقرائتكم جهاز حرس الحدود يتابع رحالة مصطفى الزنارى بعد تعرضه للاصابة بالرباط الصليبى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أطمئن الجهاز الفنى لفريق حرس الحدود بقيادة محمد حليم ولاعبى الفريق على زميلهم مصطفى الزنارى الذى تعرض للاصابة بالرباط الصليبى خلال الايام الماضية ، ويخضع مصطفى الزنارى إلى حراجة بعد غد ،الخميس ،عقب الإصابة بالرباط الصليبى .
وأوضح طبيب فريق حرس الحدود أنه تم الانتهاء من كل الفحوصات الطبية لدى اللاعب مصطفى الزنارى استعدادًا لخوض العملية الجراحية يوم الخميس المقبل بعد الإصابة بقطع كامل فى الرباط الصليبى ، كشف محمد حليم، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي حرس الحدود، عن أسباب إصابة مدافع الفريق مصطفى الزنارى، بقطع في الرباط الصليبي وقطع في الغضروف .
وأكد محمد حليم في تصريحات تليفزيونية قائلاً: "اللاعب تعرض للإصابة بسبب لعب لمباراة كرة خماسي وربما يكون تعرض للإصابة خلال تدريباته في المنزل، سنقوم بالحديث مع اللاعب لمعرفة الحقيقة كاملة"
وقررت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، تجديد فترة تعليق مسابقة الدورى العام لمدة 14 يوما جديدة، اعتبارا من 31 مارس الجارى وحتى يوم 14 أبريل المقبل وفقا للمستجدات والتعليمات التى وردت من وزارة الصحة ومجلس الوزراء.
كانت هذه تفاصيل خبر جهاز حرس الحدود يتابع رحالة مصطفى الزنارى بعد تعرضه للاصابة بالرباط الصليبى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.