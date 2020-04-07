شكرا لقرائتكم عبد المنصف يقدم تقسيمة يومه تحت حصار كورونا وحظر التجوال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل روى محمد عبد المنصف حارس مرمى فريق وادى دجلة، كواليس قضاء يومه فى ظل فرض حظر التجوال وتوقف جميع الأنشطة الرياضية فى مصر والعالم أجمع بسبب تفشى فيرس كورونا القاتل، وأكد "أوسة" فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" إنه حريص كل الحرص على أن يحافظ على لياقته البدنية وعدم التأثر بتلك الفترة التى توقف خلالها جميع الأنشطة الرياضية ومسابقة الدورى الممتاز.

أضاف عبد المنصف إنه يقوم بتقسيم يومه إلى نصفين "صباحًا ومساءًا" قائلاً: "أخصص الفترة الصباحية للتدريبات، وأقوم بخوض بعض التمارين تحت أشعة الشمس، ثم قيادة الدراجة لمسافات كبيرة، وبعدها أتابع القنوات الاخبارية لمتابعة أخر مستجدات فيرس كورونا".

أردف حارس وادى دجلة حديثه: "فى الفترة المسائية حرص على أن تكون الأجواء عائلية، حيث أتجمع أنا وأولادى لمشاهدة الأفلام والمسلسلات، والتحدث عن الأمور التى تخص الأسرة، ثم الخلود للنوم دون سهر".

عبد المنصف صاحب الـ 43 عامًا بدأ مسيرته الكروية مع نادى مزارع دينا قبل أن ينتقل لنادى الزمالك عام 1999، ليقضى حارس الأبيض مسيرة طويلة مع النادى استمرت أكثر من 11 عاما.

ويمتلك عبد المنصف مسيرة دولية حافلة مع منتخب الفراعنة، حيث شارك مع المنتخب الوطنى فى بطولة كأس الأمم الأفريقية فى نسخ 2006، والتى أقيمت بمصر وتوج بها المنتخب الوطنى، و 2008 والتى انتزعها الفراعنة أيضاً تحت قيادة المعلم حسن شحاته.

وتوج عبد المنصف بالعديد من البطولات، وحصد الدورى العام مرتين مع نادى الزمالك، بالإضافة إلى بطولة كأس مصر، وبطولة دورى أبطال أفريقيا.

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ويعد عبد المنصف أكبر لاعبى دورى موسم 2019 - 2020، حيث يبلغ "أوسة" من العمر 43 عامًا كونه من مواليد 6 فبراير عام 1977.

كما حقق "أوسة" رقما قياسيا آخر، بمشاركته فى 24 موسما متتاليا، وهو الرقم الذى لم يحققه أى لاعب على مستوى العالم سوى أسطورة مانشستر يونايتد الإنجليزى، النجم الويلزى السابق رايان جيجز، وفرانشيسكو توتى نجم روما الإيطالى السابق.

وبهذا الرقم يصبح محمد عبد المنصف أول من يشارك فى 24 موسما متتاليا بالدورى المصرى الممتاز محطمًا أرقام كل من حسام حسن المدير الفنى السابق لفريق سموحة ونجم المنتخب والأهلى والزمالك السابق، وعصام الحضرى حارس مرمى منتخب مصر السابق.

ونجح مسئولو نادى وادى دجلة فى تجديد عقد محمد عبد المنصف لمدة موسم فى يونيو الماضى، بناءً على رغبة اليونانى تاكيس جونيس المدير الفنى للفريق.

وجاء تجديد عبد المنصف عقده مع وادى دجلة لمدة موسم، خلال الجلسة التى عقدها مع حازم خيرت المشرف على الكرة، ولم تستغرق المفاوضات وقتًا طويلاً، حيث اتفق الطرفان على كافة التفاصيل فى وقت قصير جدًا.

ويعد "أوسة" من أهم العناصر الأساسية فى الفريق الدجلاوى ويعتمد عليه اليونانى تاكيس جونيس المدير الفنى بشكل أساسى لتطبيق خطته التى تعتمد على بناء الهجمة بداية من حارس المرمى وصولاً لمرمى الخصم.